Ligue des Champions - Liverpool et Origi prennent une option sur la finale en battant Villarreal 2-0

Liverpool s'est imposé 2-0 face à Villarreal mercredi lors de la seconde demi-finale aller de la Ligue des Champions de football.Dominateurs dans le jeu, les Reds ne parvenaient pas à concrétiser mais Luis Diaz tentait deux fois sa chance mais ses frappes ne mettaient pas Geronimo Rullo assez en danger (14e et 31e). En fin de première période, c'était Thiago Alcantara qui faisait trembler le but de Geronimo Rulli mais sa lourde frappe de l'extérieur de la surface s'écrasait sur le poteau (42e). En deuxième période, les hommes de Jurgen Klopp appuyaient sur l'accélérateur et le premier but finissait par tomber, une fois n'est pas coutume, par le pied de Jordan Henderson, dont le centre était malencontreusement dévié par Pervis Estupinan dans ses propres filets (53e). Libérés, les Reds doublaient la mise dans la foulée grâce à Sadio Mané, mis sur orbite par Mohamed Salah (55e). Liverpool se contentait alors de gérer la suite de la rencontre et Klopp décidait de faire tourner son effectif en prévision de la rencontre capitale de samedi face à Newcastle en Premier League. Buteur ce week-end face à Everton, Divock Origi est entré au jeu à la 81e minute de jeu. Les deux équipes se retrouveront en Espagne mardi prochain pour le match retour. (Belga)