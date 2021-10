Ligue des Champions - Liverpool terrasse l'Atlético de Carrasco, le Borussia Dortmund s'écrase à l'Ajax

Six matchs avaient lieu simultanément, mardi soir, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Dans l'affiche de la soirée, l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco s'est incliné 2-3 face à Liverpool, qui s'installe à la 1re place du groupe B. Dortmund, avec Meunier et Witsel titulaires puis Hazard monté en deuxième mi-temps, a concédé la tête du groupe C à l'Ajax après sa défaite 4-0 à Amsterdam.Dans le groupe B, l'Atlético a perdu face à Liverpool après un match qui a tenu toutes ses promesses. En début de rencontre, James Milner a inscrit le premier but en déviant une frappe de Salah (0-1, 8e). Naby Keita a doublé la mise 5 minutes plus tard (0-2, 13e). L'arbitrage vidéo est ensuite intervenu pour un hors-jeu de Lemar sur le but de Griezmann, mais la réduction du score a finalement été validée (1-2, 21e). Avant la mi-temps, le Français a permis aux siens de revenir à égalité un service de Joao Félix (2-2, 34e), La bonne période des Madrilènes a brusquement été interrompue par une carte rouge pour Griezmann, qui avait levé son pied à hauteur du visage de Firmino (52e). Liverpool en a profité pour mettre la pression et reprendre l'avantage sur un pénalty de Mo Salah (2-3, 76e) après une faute d'anti-jeu d'Hermoso dans la surface. L'Atlético a cru pouvoir empocher un point grâce à un pénalty en fin de match (82e), mais le VAR a finalement refusé celui-ci et les Colchoneros sont repartis les mains vides. Dans l'autre rencontre du groupe B, le FC Porto a réussi à remporter sa rencontre face au Milan, 1-0. Les Portugais ont pu compter sur un but de Diaz (65e). Alexis Saelemakers, titulaire sur l'aile droite milanaise, a joué pendant 90 minutes. Au classement, Liverpool occupe la tête avec 9 points, devant l'Atlético qui en compte 4, à égalité de points avec le FC Porto. L'AC Milan est à la traîne, après trois défaites de rang par un but d'écart. Dans le groupe C, l'Ajax a remporté une large victoire, 4-0, face à Dortmund, dans un match déterminant pour la course à la 1re place du classement. Axel Witsel a joué tout le match et Thomas Meunier a été remplacé à la 79e minute. Thorgan Hazard est monté à la place de Malen à la 53e minute. Reus a marqué contre son camp (1-0, 11e) avant que Blind ne double la marque (2-0, 25e). En deuxième mi-temps, Antony a alourdi le score pour les Ajacides (3-0, 57e) et Haller, auteur de deux assists, y est allé de son propre but (4-0, 72e). Après la défaite de Michy Batshuayi et Besiktas contre le Sporting, 1-4, l'Ajax est seul en tête du groupe C avec un bilan de 9 sur 9, devant Dortmund, 6 points, le Sporting Portugal qui en compte 3 et Besiktas, toujours à la recherche de son premier point. Dans le groupe D, le Real Madrid s'est imposé 0-5 face au Shakhtar Donetsk. Thibaut Courtois était titulaire dans les cages du Real et les a gardées inviolées. Les buts ont été inscrits par Krystsov contre son camp (37e), Vinicius (51e et 56e), Rodrygo (65e) et Benzema (90e+1). Eden Hazard, blessé, était absent de la feuille de match. Dans le même groupe, l'Inter Milan est venu à bout du Sheriff Tiraspol (3-1). L'Inter a pris les devants via Dzeko (34e), mais les Moldaves sont revenus en début de deuxième mi-temps grâce à un but de Thill (52e). Vidal (2-1, 58e) et de Vrij ont placé les champions d'Italie à l'abri (3-1, 67e). Le surprenant Sheriff Tirsapol demeure en tête du groupe D, à égalité avec le Real Madrid, 6 points. L'Inter, qui compte 4 points, est 3e, devant le Shakhtar, 1 point. Dans le groupe du FC Bruges, le PSG est venu à bout du RB Leipzig (3-2) après un match riche en retournements de situation. Kylian Mbappé a marqué en début de match pour les Parisiens (1-0, 9e), mais André Silva a remis les équipes à égalité (1-1, 28e). Leipzig est passé devant sur un but de Mukiele (1-2, 57e) avant que Messi ne sorte de sa boîte pour égaliser (2-2, 67e) puis redonner l'avantage aux siens sur pénalty (3-2, 74e). Le PSG est désormais en tête du groupe A avec 7 points. Manchester City, qui a battu le Club de Bruges plus tôt dans la soirée (1-5), est à 1 longueur des Parisiens, et compte 2 points d'avance sur le Club de Bruges. Leipzig est dernier avec 0 points. (Belga)