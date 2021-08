Ligue des Champions - Manchester City en bref

Fiche de Manchester City, adversaire du Club de Bruges dans le groupe A en phase de poules de la Ligue des Champions:Manchester City Football Club Fondé en 1894 Couleurs: Bleu ciel et blanc Président: Khaldoon Al Mubarak Stade: Ethiad Stadium Champion d'Angleterre 2020-2021 Site internet: http://www.mcfc.co.uk Coach: Pep Guardiola (Esp/50 ans) depuis la saison 2016-2017 Principaux joueurs: Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva, Phil Foden, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez Palmarès: Championnat d'Angleterre: 7 titres (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019 et 2021) Coupe d'Angleterre: 6 titres (1904, 1934, 1956, 1969, 2011 et 2019) Coupe de la Ligue: 8 titres (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, et 2021) Community Shield: 6 titres (1937, 1968, 1972, 2012, 2018 et 2019) Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1970 Finaliste de la Coupe de la Ligue des Champions en 2021 (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.