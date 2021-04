Ligue des Champions - Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon) et Retin Obasohan (Nymburk) qualifiés pour le Final 8

Les Israéliens de l'Hapoel Holon se sont inclinés (71-90) à domicile face aux Turcs de Tofas Bursa mardi soir pour le compte de la 6e journée de playoffs en Ligue des Champions de basket. Le Belge Maxime De Zeeuw a terminé la rencontre avec 7 points. Dans le même temps, les Tchèques d'ERA Nymburk se sont imposés face aux Italiens du Dinamo Sassari (73-91). Toujours absent, Retin Obasohan n'a pas participé à cette rencontre.Malgré une lourde défaite à domicile, l'équipe de Maxime De Zeeuw a ont validé leur ticket pour le Final 8 de la compétition. Après une première mi-temps équilibrée (44-48 à la pause), les visiteurs, emmenés par Tomislav Zubcic (21 points et 5 passes), creusaient un premier écart à l'entame du dernier acte (58-68). Si Isaiah Miles (22 points) se démenait pour remettre l'Hapoel Holon dans le match, les Turcs ne lâchaient rien pour s'imposer facilement (71-90). Le Belge Maxime De Zeeuw a compilé 7 points (2/2 à 2 points et 1/6 à 3 points), 6 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 24 minutes. Les Israéliens terminent malgré tout premiers de leur groupe avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites et sont qualifiés pour le Final 8 de la compétition. Même chose pour ERA Nymburk, qui est aussi qualifié. Toujours privés du Belge Retin Obasohan, les Tchèques n'ont pas éprouvé de grandes difficultés à venir à bout des Italiens du Dinamo Sassari. Dès la première mi-temps (36-54), les visiteurs faisaient parler leur collectif pour prendre le large. Aux commandes, ils ont ensuite géré pour s'imposer facilement (73-91). Une victoire qui permet aux coéquipiers du Belgian Lions Retin Obasohan de rester à égalité en tête du classement (4 victoires pour 1 défaite) avec leur futur adversaire pour le dernier match de playoffs prévu ce jeudi à domicile : les Espagnols de Saragosse. Le vainqueur terminera premier du groupe. (Belga)