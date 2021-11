Ligue des Champions - Ostende enchaîne avec un deuxième succès consécutif et se relance

Ostende s'est imposé mercredi soir à domicile (99-66) face aux Estoniens de Kalev/Cramo en match de la 4e journée du groupe F en Ligue des Champions de basket et se relance dans la course à la qualification pour le prochain tour.Déjà vainqueurs du match aller, après prolongation, les Ostendais ont confirmé leur succès, mais de manière bien plus large cette fois-ci. Bien emmenés par leur collectif parfaitement huilé, les joueurs de Dario Gjergja prenaient légèrement les commandes au premier quart (25-22) avant d'accélérer au deuxième acte, sous l'impulsion de Levi Randolph (24 points et 6 rebonds) pour creuser l'écart à la pause (49-34). Confortablement aux commandes, les Ostendais ont continué sur leur rythme au retour des vestiaires, avec 4 joueurs à plus de dix unités, pour finalement s'imposer sans discussion 99-66. Grâce à ce succès, Ostende remonte à la 3e place avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, tout comme le 2e, les Français de Strasbourg. Le groupe est toujours dominé par les Turcs de Tofas Bursa (3-1) alors que les Estoniens de Kalev/Cramo ferment la marche (1-3). De son côté, Retin Obasohan et les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem ont décroché leur première victoire dans la compétition dans le groupe B en s'imposant à domicile face aux Polonais d'Ostrow (83-76). L'international belge termine la rencontre avec 20 points (4/5 à 2 points, 2/8 à 2 points et 6/7 aux lancers), 5 rebonds, 7 passes et 1 interception en 36 minutes. Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions tandis que les deuxièmes et troisièmes devront passer par un tournoi qualificatif. (Belga)