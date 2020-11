Ligue des Champions - Philippe Clement, l'entraîneur brugeois, reste positif malgré la défaite contre Dortmund

Philippe Clement, l'entraîneur du Club de Bruges, retenait du positif malgré la lourde défaite face à Dortmund lors de la 3e journée du groupe F de la Ligue des Champions mercredi soir. "Je suis content de la manière dont nous avons construit le jeu mais Dortmund était encore un cran au-dessus", a-t-il réagi au micro de RTL."Nous avons bien commencé le match en nous créant les premières occasions. Ensuite, nous concédons trois occasions à Dortmund et nous encaissons trois buts. De l'autre côté, nous ne parvenons pas à profiter de leurs erreurs. C'est notre manque d'efficacité dans les deux rectangles qui a fait la différence et c'est ce que nous devons travailler pour encore passer un pallier", a analysé Philippe Clement. L'entraîneur brugeois voulait cependant retenir du positif dans la lourde défaite de son équipe. "Je pense que cela a été une bonne expérience pour les joueurs. Je suis content de la manière dont nous avons construit le jeu mais Dortmund était encore un cran au-dessus au niveau du rythme." Avec 4 points en trois matches, les 'Blauw & Zwart' restent toujours dans la course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la C1. "Je ne calcule pas. Pour moi, le plus important, c'est la réaction de mon groupe ce week-end. À 0-3, ils ont continué à se battre et à presser. C'est un point positif à retenir également", a conclu l'entraîneur brugeois. (Belga)