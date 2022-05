Ligue des Champions - Thibaut Courtois et Eden Hazard dans la sélection du Real Madrid pour la finale

Thibaut Courtois et Eden Hazard figurent tous les deux dans la sélection communiquée jeudi par le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions prévue samedi à 21h00 au stade de France à Paris contre Liverpool.Hazard, 31 ans, avait repris l'entraînement collectif il y a deux semaines après avoir subi une opération le 29 mars dernier pour enlever "une plaque d'ostéosynthèse dans son péroné droit". Le Diable Rouge a fait son retour à la compétition en jouant 25 minutes lors du déplacement à Cadix le 15 mai dernier. Vendredi dernier, il est resté sur le banc lors de la réception du Betis Séville. "Eden Hazard s'entraîne très bien. Il peut jouer", a déclaré Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, mardi en conférence de presse. "Cela se passe bien avec lui. Il revient de blessure mais il s'entraîne très bien et est très motivés. Il peut jouer la finale." Laissé au repos lors de deux des quatre derniers matches de championnat, Thibaut Courtois figure aussi logiquement dans la sélection pour cette finale. Absent ces dernières semaines à cause d'une blessure, le défenseur autrichien David Alaba fête lui son retour tout comme le Gallois Gareth Bale, remis de ses problèmes au dos. (Belga)