Ligue des Champions - Thibaut Courtois reconnait la supériorité de Chelsea

Thibaut Courtois a fait ce qu'il a pu mercredi soir. Le portier des Diables Rouges, auteur d'un arrêt décisif dans son duel contre Kai Havertz pour maintenir le Real Madrid dans le match, a finalement dû s'avouer vaincu contre Chelsea (2-0). Le Belge a reconnu la supériorité de son ancien club."On a pas pu se créer assez d'occasions, à part la frappe de Karim Benzema mais Mendy a effectué un très bel arrêt. Dans la foulée, ils font 1-0. Le match a changé à partir de ce moment-là", a déclaré Courtois au micro de RMC Sport. "C'est dur de marquer un but à ce Chelsea, qui défend très bien. C'est dommage mais c'est le football. En deuxième mi-temps, Chelsea a pris l'avantage. Avec l'arrivée de Tuchel, c'est très fort défensivement et ils ont beaucoup de qualités offensives et proposent beaucoup de mouvements. Ils ont montré ça dans les deux matches et nous n'avons pas eu le même niveau", a reconnu Courtois, qui n'a pas hésité à souhaiter bonne chance aux Blues avant la finale contre Manchester City, prévue le samedi 29 mai à Istanbul. "En décembre, personne ne nous voyait en demies. C'est dommage de ne pas aller en finale mais nous avons fait un bon parcours. On va maintenant se battre pour le titre en Liga et nous reviendrons l'année prochaine pour aller en finale", a ponctué Courtois. (Belga)