Ligue des Champions - Thomas Tuchel souligne la "mentalité exceptionnelle" de Chelsea

Thomas Tuchel a guidé Chelsea vers la finale de la Ligue des Champions. Mercredi, l'entraîneur des Blues a battu le Real Madrid (2-0) après un partage à l'aller en Espagne (1-1)."On a souffert en première période parce que le Real a eu beaucoup de possession et ses joueurs ont beaucoup changé de poste. Mais à chaque fois qu'on a récupéré le ballon, ça a été une grande occasion", a déclaré le technicien allemand au micro de RMC Sport. "En seconde période, on a été très forts, on s'est créé beaucoup d'occasions nettes même si c'était dur de marquer. Pour ça, je donne tous mes compliments à l'équipe qui n'a jamais perdu la concentration. La mentalité était exceptionnelle." Après avoir perdu la finale 2020 avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern, Tuchel aura l'occasion de se rattraper avec les Blues. "Ce n'est pas contre le PSG ou pour montrer quoi que ce soit, c'est un cadeau de travailler dans le foot chaque jour, d'avoir des gars qui poussent et qui ont confiance en moi. La culture locale, c'est toujours différent. Je veux parler seulement de Chelsea, j'ai trouvé ici un club très fort, totalement concentré sur la gagne, avec une mentalité très forte, beaucoup de soutien pour moi depuis le premier jour." Comme Thibaut Courtois, Zinédine Zidane s'est montré beau joueur, estimant que Chelsea avait mérité sa qualification. "Ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner, ils ont été plus efficaces, ils ont eu beaucoup d'occasions. Sur l'ensemble des deux matches, ils ont mérité leur qualification. Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir, pas seulement sur l'organisation, mais aussi dans les duels, car on en a perdu beaucoup. Mais je suis très fier de mes joueurs, du parcours qu'on a fait, avec toutes les difficultés qu'on sait. On est à un match de la finale mais ce soir ils ont été meilleurs que nous", a expliqué le Français. (Belga)