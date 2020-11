Ligue des Champions - Thorgan Hazard, buteur face à Bruges, retrouve ses sensations

Titulaire du côté de Dortmund avec Axel Witsel et Thomas Meunier, Thorgan Hazard a montré qu'il avait retrouvé toute ses sensations face à Bruges mercredi soir lors de la 3e journée de Ligue des Champions en inscrivant le premier but de la victoire 0-3 des Borussen.Après 14 minutes de jeu, Thorgan Hazard profitait d'une erreur de Simon Mignolet, le portier brugeois, pour inscrire son deuxième but de la saison toutes compétitions confondues. Son but a permis de lancer Dortmund vers une victoire 0-3 après un doublé d'Haaland. "Nous sommes parvenus à leur faire mal en première mi-temps", a réagi Hazard au micro de RTL. "En deuxième mi-temps, je pense que nous aurions pu mieux contrôler. Nous leur avons trop laissé le ballon. Nous avons également manqué quelques occasions d'encore alourdir la marque. Mais nous allons nous contenter du 0-3 et nous sommes contents de prendre la première place." Blessé aux ischios-jambiers à la mi-septembre, le Brainois revient dans le coup du côté des Borussen mais n'est pas encore à 100%. "Je commence à revenir dans l'équipe et prendre du temps de jeu. C'est bien pour les jambes mais je ne suis pas encore prêt pour enchaîner les matches en jouant 90 minutes. Je suis content d'avoir pu marquer mon premier but en Ligue des Champions." (Belga)