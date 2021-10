Ligue des Nations - Adrien Rabiot, positif au Covid après la demie contre la Belgique, forfait pour la finale

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot, qui a joué 74 minutes contre la Belgique jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations, a été testé positif au coronavirus. Le joueur de la Juventus a été placé en isolement et ne pourra pas disputer la finale dimanche contre l'Espagne, a annoncé samedi matin la Fédération française de football."En conséquence et dès les résultats connus, Adrien Rabiot a été placé à l'isolement. Il ne ralliera pas Milan avec ses coéquipiers. Adrien Rabiot ne pourra pas être remplacé pour des raisons réglementaires. Didier Deschamps peut donc s'appuyer sur un groupe de 21 joueurs pour la finale contre l'Espagne", a écrit la FFF samedi sur son site officiel. Jeudi, la France, pourtant menée 0-2 par les Diables Rouges à la mi-temps, s'est qualifiée pour la finale grâce à trois buts inscrits dans le second acte. Les Bleus affronteront l'Espagne, tombeuse de l'Italie dans l'autre demie. (Belga)