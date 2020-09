Ligue des Nations - Gareth Bale non retenu dans la sélection du Pays de Galles

Gareth Bale n'étant pas totalement rétabli après s'être blessé au genou, l'entraîneur national gallois Ryan Giggs a pris la décision de ne pas sélectionner l'ailier pour le match amical contre l'Angleterre et les matchs de la Ligue des Nations contre l'Irlande et la Bulgarie.Bale s'était blessé au genou lors d'un match contre la Finlande, début septembre. Depuis, il n'a pas encore pu jouer avec Tottenham pour lequel il jouera cette saison, prêté par le Real de Madrid. "Avec le personnel médical nous avons parlé à Gareth et il n'est pas encore tout à fait prêt", a déclaré Giggs mercredi. "Ce n'est rien de très grave, mais il faut être prudent". Le milieu de terrain de la Juventus, Aaron Ramsey, mis sur la touche en septembre en raison d'une blessure, sera quant à lui présent pour défendre les couleurs du Pays de Galles. (Belga)