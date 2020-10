Ligue des Nations - "Il faut souffrir pour gagner ce genre de match", souligne Southgate

L'Angleterre a battu la Belgique 2-1 dimanche en Ligue des Nations après avoir été menée au score, prenant la tête du groupe 2. "Il faut souffrir pour gagner ce genre de match", a indiqué Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, au micro de Sky Sports.Le début de rencontre a été à l'avantage des Diables Rouges, qui ont ouvert le score sur un penalty de Lukaku à la 16e minute. "On connaissait certains problèmes, avec leurs courses, mais trouver la parade à ces problèmes était compliqué", a analysé Southgate. "On n'a pas réussi a conserver suffisamment le ballon, on a été un peu lent dans les remontées et on n'a pas assez écarté leur équipe. Mais c'était un match de très haut niveau et c'est une très bonne expérience." L'Angleterre a renversé la situation grâce à un penalty de Rashford (39e) et à un but de Mount (65e). "Ce qui m'a plu, c'est qu'on a réussi à dépasser ce moment difficile et le pénalty nous a évidemment remis le pied à l'étrier. En seconde période, notre performance sans la balle - parce que contre ces équipes il faut être très bon sans le ballon - a été très bonne, nous étions très compacts, nos couvertures étaient bonnes. Il faut souffrir pour gagner ce genre de match et c'est ce qu'ils ont fait". (Belga)