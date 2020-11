Ligue des Nations - Johan Walem tient sa première victoire avec Chypre

Chypre, avec le Standardman Konstantinos Laifis, tient enfin sa première victoire de l'ère Johan Walem. Après un partage et huit défaites, les Chypriotes ont battu le Luxembourg (2-1) lors de la 5e journée de la Ligue des Nations. Malgré ce succès, les Chypriotes restent derniers du Groupe 1 de la Ligue C avec 4 points. Le Luxembourg (9 points) cède la première place au Monténégro (10 points), qui a fait match nul en Azerbaïdjan (0-0).Le match a mal débuté pour Chypre puisque le Luxembourg a ouvert la marque grâce à un autogoal d'Ioannis Koussoulos (5e, 0-1). Mais les Grands Ducaux ont été moins vernis quand Vahid Selimovic (33e) a été exclu pour une faute dans le rectangle entraînant le penalty transformé par Grigoris Kastanos (34e, 1-1). L'attaquant de Frosinone a mis un second but à Anthony Moris, le gardien de l'Union Saint-Gilloise (71e, 2-1). Laurent Jans (Standard) et Daniel Sinani (Waasland-Beveren) ont également joué avec le Luxembourg. Le Standardman Alexandar Boljevic est monté au jeu (58e) avec le Monténégro, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion d'Igor Ivanovic juste avant le repos (45e+2) En Ligue D, les Îles Féroé sont allés prendre un point en Lettonie (1-1). Les visités ont ouvert la marque par Vladimir Kamess (59e, 1-0) et Gunnar Vatnhamar a directement égalisé pour les Insulaires (60e, 1-1). Malgré cela, les Féroé restent premiers du Groupe 1 avec 11 points devant Malte (8 points), qui s'est imposé 3-1 face à Andorre (2 points). La Lettonie est 3e (4 points). mardi, Malte reçoit les Féroé, vainqueurs 1-0 à l'aller, pour le match décisif pour la montée en Ligue C. Dans le groupe 2, Gibraltar est bien en pole malgré le 0-0 concédé à Saint-Marin, réduit à dix suite à l'exclusion de Davide Simoncini (49e). Au classement, les Rouge et Blanc comptent 7 points, le Liechtenstein 4 et Saint-Marin 2. Mardi, Gibraltar reçoit le Liechtenstein, qu'il avait battu 0-1 à l'aller. (Belga)