Ligue des Nations - L'Allemagne tenue en échec par la Suisse et l'Espagne battue en Ukraine

La quatrième journée du groupe 4 de la Ligue des Nations A a été marquée par des surprises. L'Allemagne a été tenue en échec par la Suisse au RheinEnergieStadion de Cologne (3-3) et l'Espagne a été battue par l'Ukraine au Stade Olympique de Kiev (1-0). L'Espagne reste première du classement avec 7 points mais l'Ukraine compte 6 points tout comme l'Allemagne (2e). La Suisse est quatrième (2 points).La Suisse avait déjà eu une grosse occasion par Shaqiri (4e) quand, sur corner, le ballon mal dégagé par les Allemands est revenu sur Mario Gavranovic (5e, 0-1). Les Suisses ont profité des largesses de la défense allemande, souvent abandonnée par ses latéraux, pour doubler la mise par Remo Freuler (26e, 0-2). L'Allemagne a réduit l'écart grâce à un exploit individuel de Timo Werner (28e, 1-2). En début de seconde période, la Mannschaft a percuté et Kai Havertz a égalisé (55e, 2-2). Mais les Suisses ont de nouveau bénéficié des largesses adverses en défense et Gavranovic a fusillé Manuel Neuer (57e, 2-3). Ce n'était pas tout, sur un débordement de Werner, Serge Gnabry a trompé Yann Sommer d'un joli geste technique (60e, 3-3). Malgré l'exclusion de Schar (90e+4), la Suisse tenait son point. A Kiev, l'Espagne a sans surprise mis à mal l'Ukraine bien en place et poussée par les 15.000 spectateurs autorisés. Les Espagnols ont nettement dominé la première période (75% de possession), avec 10 frappes contre une seule pour les visités, mais ils se sont heurté à un Georgi Bushchan, qui a sorti le grand jeu. Le gardien ukrainien a notamment détourné d'une claquette une tête de Rodrigo (12e). Après le repos, l'Ukraine s'est montrée de plus en plus menaçante et ses contres commençaient à faire mal. A l'inverse l'Espagne se désorganisait et Andryi Yarmolenko en a profité pour lancer parfaitement Viktor Tsygankov, qui a contourné d'une frappe du droit David De Gea en position trop avancée (75e, 1-0). En Ligue C, le Luxembourg est allé prendre les trois points au Monténégro, qui a ouvert la marque par Igor Ivanovic (34e, 1-0). Mais Edvin Muratovic (42e, 1-1) et le Beverenois Daniel Sinani (86e, 1-2) ont offert aux Grand-Ducaux la première place du groupe 1 avec 9 points tout comme le Monténégro. La fin de la rencontre a été chaude avec trois exclusions dans les arrêts de jeu, deux pour les visités et une pour le Luxembourg. Le Standardman Laurent Jans, capitaine pour l'occasion, a joué tout le match avec le Luxembourg. Plus tôt dans la journée, Chypre, dirigé par Johan Walem, a pris un point en Azerbaïdjan (0-0) mais reste dernier. Les Azéris sont 3e avec 4 points. En Ligue D, les Féroé sont les leaders incontestés du groupe 1 avec 10 points après leur succès à Torshavn face à Andorre (2-0). Klaemint Olsen (19e, 33e) a signé un doublé. Malte, qui s'est imposée en Lettonie 0-1 grâce à un but de Steve Borg (90e+7), est deuxième (5 points) devant la Lettonie (3) et Andorre (2). Dans le Groupe 2, le Liechtenstein et Saint-Marin ont fait 0-0. Un partage qui ne fait les affaires de personne puisque les visités restent 2e avec 4 points et les visiteurs 3e avec un point. Gibraltar est premier avec 2 matches et 6 points. (Belga)