Ligue des Nations - L'Espagne dispose des Tchèques et profite du revers portugais pour prendre les commandes

L'Espagne occupe désormais la tête du groupe A2 de la Ligue des Nations grâce à sa victoire 2-0 contre la République tchèque dimanche soir, combinée au revers du Portugal en Suisse (1-0). La Roja de Luis Enrique, avec 8 points en quatre matches, devance Portugais (7), Tchèques (4) et Suisses (3).Sur la pelouse de la Rosaleda, à Malaga, l'Espagne a marqué un but dans chaque mi-temps. Le milieu de terrain du Valence CF Carlos Soler a marqué son troisième goal en neuf apparitions internationales, ponctuant un beau mouvement collectif sur un assist de Marco Asensio (1-0, 24e). Pablo Sarabia, unique buteur du match en Suisse jeudi (0-1), a donné au score son allure définitive à l'entame du dernier quart d'heure. Monté au jeu 3 minutes avant, l'ailier du Sporting Portugal a glissé au fond des filets un tir de Ferran Torres revenu dans ses pieds (2-0, 75e). Simultanément, la Suisse a signé une victoire quasi inespérée à Genève, convertissant l'un de ses deux seuls tirs cadrés du match par un but précoce de Haris Seferovic (1-0, 1e). Le Portugal de Fernando Santos a ensuite enchainé les occasions mais aucune des 20 tentatives de la Seleçao n'a pu tromper la vigilance de Jonas Omlin. C'est la première défaite en 12 matches à l'extérieur pour le Portugal, qui a souffert de l'absence de Cristiano Ronaldo. Quant à la Suisse, battue 4-0 à Lisbonne il y a une semaine, met un terme à une série de trois défaites de rang. (Belga)