Ligue des Nations - L'Italie et l'Allemagne se neutralisent

L'Italie et l'Allemagne se sont quittées sur un partage 1-1, samedi, lors de la première journée du groupe A3 en Ligue des Nations de football. Lorenzo Pellegrini (70e) a donné l'avantage à l'Italie, Joshua Kimmich (73e) a rapidement répliqué.L'Italie alignait plusieurs jeunes, dont Gianluca Scamacca, qui s'offrait la plus belle occasion de la première période. Son tir de l'extérieur du rectangle échouait sur le poteau (35e). De l'autre côté, Serge Gnabry manquait le cadre en excellente position (39e). A peine montée au jeu pour sa première apparition en équipe nationale, le jeune Wilfried Gnonto, 18 ans, débordait sur la droite et centrait, Lorenzo Pellegrini se trouvait à la réception et ouvrait le score (70e). La joie italienne ne durait que quelques minutes, le capitaine allemand Joshua Kimmish égalisait après avoir récupéré le ballon dans la surface sur les suites d'un centre de Jonas Hofmann (73e). Gianluigi Donnarumma devait ensuite intervenir coup sur coup pour détourner le centre-tir de Jamal Musiala et la frappe de Kimmich (80e). L'Allemagne n'a toujours pas battu l'Italie dans le temps règlementaire d'un match officiel, tous ses succès ont été obtenus en amical. A l'Euro 2016, la 'Mannschaft' avait éliminé les 'Azzurri' aux tirs au but. La Hongrie a battu l'Angleterre 1-0 dans l'après-midi et prend ainsi seule la tête du groupe. (Belga)