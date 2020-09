Ligue des Nations - L'Italie et la Pologne gagnent aux Pays-Bes et en Bosnie, les Azzurri en tête du groupe 1

La deuxième journée du groupe 1 de la Ligue A des Nations de football s'est soldée par les victoires en déplacement de l'Italie aux Pays-Bas (0-1) et de la Pologne privée de Robert Lewandowki, en Bosnie (1-2). La Squadra Azzurra (4 points) prend la première place du classement devant les Pays-Bas et la Pologne (3 points) et la Bosnie (1 point).A la pause, l'Italie menait ogiquement au score après avoir complètement dominé une équipe des Pays-Bas incapable de se montrer dangereuse. Après de nombreuses occasions manquées, Ciro Immobile s'est mué en passeur/centreur décisif pour permettre à Nicolo Barella d'inscrire de la tête le seul but de la rencontre (45e+1, 0-1). En seconde période, les Pays-Bas se sont montrés dangereux à plusieurs reprises, mais le bloc italien a tenu le coup pour garder ce but d'avance en repoussant les tentatives néerlandaises. Mis à part de longs ballons lancés en direction de Memphis Depay, les Néerlandais ont semblé à court de solution. Comme face à l'Italie, la Bosnie a ouvert la marque par Haris Hajradinovic (24e, 1-0) mais elle n'a pu conserver son avance. Kamil Glik (45e, 1-1) et Kamil Grosicki (67e, 1-2), tous deux de la tête, ont donné le trois points à la Pologne. En Ligue C, la Roumanie (4 points) a pris la tête du groupe 1 en allant s'imposer 2-3 en Autriche. Denis Alibec (3e, 0-1), Dragos Grigore (51e, 1-2) et Alexandru Maxim (70e, 1-3) ont concrétisé la supériorité des Roumains malgré les buts de Christoph Baumgartner (17e, 1-1) et Karim Onisiwo (81e, 2-3). L'Anderlechtois Peter Zulj est resté sur le banc de l'Autriche, qui compte trois points tout comme la Norvège. Les Scandinaves se sont promenés en Irlande du Nord (1-5). Mohamed Elyounoussi (2e, 0-1) a inscrit le premier but mais après l'égalisation de Paddy McNair (6e, 1-1), l'attaquant de Dortmund Erling Haaland (7e, 58e) et Alexander Sorloth (19e, 47e) se sont offert un doublé. Haaland a déjà trois buts en deux matchs dans cette compétition. Les Nord-Irlandais sont quatrièmes (1 point). Dans le groupe 2, Israël a arraché un point dans les arrêts de jeu grâce à Ilay Eliyau Elmkies (90e+1, 1-1) contre la Slovaquie. Du coup, les Israéliens (2 points) sont troisièmes devant les Slovaques (1 point), qui avaient ouvert la marque par Michal Duris (14e, 0-1). Alors qu'elle a ouvert le score par Jakub Pesek (12, 1-0), la République tchèque avec une équipe entièrement renouvelée pour cause de Covid s'est inclinée 1-2 face à l'Ecosse. Lyndon Dykes (27e, 1-1) et Ryan Christie sur penalty (52e, 1-2) ont offert la première place du groupe aux Britanniques (4 points) devant leurs victimes du soir (3 points). Le groupe 4 de la Ligue C est très serré puisque les quatre équipes comptent trois points après deux journées. Dans l'après-midi, la Biélorussie est allée s'imposer au Kazakhstan (1-2). Maksim Bordachev (53e, 0-1) et Vitali Lisakovich (86e, 1-2) ont inscrit les buts des vainqueurs alors qu'Abat Aimbetov (62e, 1-1) a temporairement remis les deux équipes à égalité. Yan Vorogovskiy, le défenseur kazakh du Beerschot, a joué tout le match. En soirée, l'Albanie s'est inclinée au stade Air Albanie de Tirana face à la Lituanie (0-1). Donatas Kazlauskas (51e, 0-1) a inscrit l'unique but de la rencontre. (Belga)