Ligue des Nations - L'Italie sans Ciro Immobile, blessé

L'attaquant international italien de la Lazio Rome Ciro Immobile, blessé à la cuisse droite, a annoncé samedi son forfait pour le Final Four de la Ligue des Nations avec la Nazionale qui doit rencontrer l'Espagne en demi-finale le 6 octobre à San Siro. L'autre demi-finale, le lendemain à Turin, opposera la Belgique à la France.Actuellement en tête du classement des buteurs en Serie A (avec 6 réalisations), l'avant-centre laziale s'est blessé lors du match de Ligue Europa remporté contre le Lokomotiv Moscou (2-0) jeudi. "Il a été immédiatement soumis aux examens et traitements nécessaires. Dans les prochains jours, un suivi clinique sera réalisé pour déterminer la date de reprise de l'activité", a indiqué la Lazio, qui se déplace dimanche à Bologne. Dans un message sur les réseaux sociaux, Immobile a lui-même confirmé que cette blessure l'empêcherait de rejoindre l'équipe d'Italie, qui rencontrera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, mercredi à Milan, puis disputera la finale ou la petite finale de la compétition le dimanche 10 octobre (contre la France ou la Belgique, qui s'affrontent dans l'autre demi-finale prévue jeudi à Turin). "Désolé de ne pouvoir être de ce match contre Bologne et désolé de ne pouvoir répondre à la convocation du sélectionneur Mancini pour les finales de la Ligue des Nations. Je ferai le maximum pour revenir le plus tôt possible", a écrit l'attaquant de 31 ans. (Belga)