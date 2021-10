Ligue des Nations - L'Italien Toloi forfait et remplacé par Calabria, 3e changement pour l'Espagne d'Enrique

Le latéral droit de l'AC Milan Davide Calabria a été convoqué dimanche par le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini pour suppléer le défenseur de l'Atalanta Rafael Toloi, blessé, dans la liste des 23 joueurs pour la phase finale de la Ligue des nations.La Fédération italienne a confirmé l'indisponibilité de Toloi, victime d'un pépin musculaire et non présent sur la feuille de match dimanche soir contre Milan, dans l'affiche de la 7e journée de Serie A. Roberto Mancini, qui a déjà perdu l'attaquant de la Lazio Ciro Immobile (cuisse), remplacé par Moise Kean (Juventus), pourrait aussi être privé du milieu offensif de l'Atalanta Matteo Pessina, sorti blessé dimanche soir. L'Italie, pays hôte de la phase finale de la Ligue des nations, affronte l'Espagne en demi-finale mercredi à Milan. Plus tôt dans la journée de dimanche, la Roja a annoncé le forfait de Brais Mendez, remplacé par le milieu de terrain du FC Barcelone Sergi Roberto. L'ailier droit du Celta Vigo s'étant blessé à la cheville ce dimanche en Liga contre Elche. Mendez avait lui-même été appelé par le sélectionneur Luis Enrique en remplacement de Pedri, blessé vendredi au quadriceps de la cuisse gauche. Il s'agit du troisième changement opéré par le sélectionneur Luis Enrique, qui a déjà annoncé le remplacement de Marcos Llorente par Bryan Gil ce dimanche midi. L'autre demi-finale a lieu jeudi à Turin entre la France et la Belgique. Les petite et grande finales auront lieu dimanche, dans les mêmes villes. (Belga)