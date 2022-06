Ligue des Nations - La France arrache 1 point en Autriche, la Croatie s'impose au Danemark

La France n'est toujours pas parvenue à gagner un match en Ligue des Nations. Les Bleus ont fait match nul 1-1 en Autriche vendredi lors de la 3e journée de la Ligue des Nations (groupe A1), tandis que la Croatie s'est imposée 0-1 au Danemark.Après avoir été battue par le Danemark (1-2) et avoir partagé face à la Croatie (1-1) dans ses deux premiers matches, la France a arraché un point à Vienne. Longtemps menée au score après l'ouverture du score par Andreas Weimann à la 37e minute, l'équipe de Didier Deschamps à égalisé par Kylian Mbappé à la 83e minute. Monté au jeu 20 minutes plus tôt en remplacement d'Antoine Griezmann, l'attaquant du PSG a failli faire 1-2 à la 87e, mais son envoi a trouvé la transversale. Vainqueur de ses deux premiers matches, le Danemark a lui subi sa première défaite face à une équipe croate qui a pris les 3 points grâce à un but de Mario Pasalic à la 69e minute. Les Danois restent en tête du groupe avec 6 points, devant l'Autriche et la Croatie (4 points). La France ferme la marche avec 2 unités. La prochaine journée aura lieu lundi. Le Danemark recevra l'Autriche et la France accueillera la Croatie. (Belga)