Ligue des Nations - Le pays de Galles privé de plusieurs joueurs contre les Pays-Bas

Le sélectionneur du pays de Galles Rob Page ne pourra pas compter sur Neco Williams, Danny Ward, Joe Morrell et Joe Allen, tous blessés, mardi contre les Pays-Bas, match de la 4e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations, celui de la Belgique. Rhys Norrington-Davies, qui avait marqué la semaine dernière contre les Oranje, est suspendu pour ce duel qui se tiendra sur la pelouse du Kuip de Rotterdam.Les Gallois sont derniers du groupe avec un point, derrière la Belgique et la Pologne (4 pts) alors que les Pays-Bas sont en tête (7 pts). Samedi à Cardiff, le pays de Galles a tenu en échec la Belgique après avoir été battu en Pologne (2-1) et par les Néerlandais à domicile (2-1). L'objectif de ce rassemblement international n'était pas celui de la Ligue des Nations mais bien de se qualifier pour le Mondial, une première depuis 1958. "Et nous y sommes parvenus", a lancé le capitaine gallois Gareth Bale en conférence de presse. Pour Bale, qui arrive en fin de contrat au Real Madrid, ces blessures ne sont pas anormales. "Mardi sera notre cinquième match depuis le 1er juin. Mais nous avons de bons talents dans le groupe et ils vont maintenant recevoir leur chance", a estimé le joueur de 32 ans, qui n'exclut pas de rejoindre Cardiff City, club de sa ville natale. (Belga)