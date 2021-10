Ligue des Nations - Moise Kean remplace Ciro Immobile avec l'Italie

Blessé à la cuisse droite, Ciro Immobile a déclaré forfait, samedi, pour le Final Four de la Ligue des nations. Il a été remplacé en sélection italienne par Moise Kean.Touché jeudi en Europa League contre le Lokomotiv Moscou (2-0), Ciro Immobile ne participera pas au Final Four de la Ligue des nations avec l'Italie. L'attaquant (31 ans, 54 sélections), actuel leader du classement des buteurs en Serie A (6 réalisations), souffre d'une blessure à la cuisse droite. "Il a été immédiatement soumis aux examens et traitements nécessaires. Dans les prochains jours, un suivi clinique sera réalisé pour déterminer la date de reprise de l'activité", a indiqué la Lazio, qui se déplace dimanche à Bologne. Le joueur lui-même a publié un message sur les réseaux sociaux, se disant "désolé" de ne pas pouvoir participer à l'événement. En conséquence, la Fédération italienne (FIGC) a annoncé le rappel de Moise Kean. L'ancien Parisien, titulaire samedi avec la Juventus contre le Torino (1-0), pourra prétendre à jouer le match face à l'Espagne, mercredi à Milan, en demi-finales. L'autre demi-finale jeudi oppose la Belgique à la France. (Belga)