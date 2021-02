Linda Thomas-Greenfield confirmée comme ambassadrice américaine à l'ONU

Le Sénat américain a confirmé mardi à une très large majorité Linda Thomas-Greenfield au poste d'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, un succès pour Joe Biden dont d'autres nominations font néanmoins face à de plus fortes oppositions.Diplomate chevronnée qui fut secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique sous l'administration de Barack Obama, Linda Thomas-Greenfield, 68 ans, a été confirmée par 78 voix contre 20 à la chambre haute, qui a le pouvoir d'approuver ou de rejeter les nominations présidentielles. Le Sénat a également confirmé mardi à une écrasante majorité Tom Vilsack, 70 ans, comme ministre de l'Agriculture, un poste qu'il avait occupé tout au long de la présidence Obama (2009-2017): 92 voix en faveur et sept contre. D'autres membres choisis par Joe Biden pour son cabinet font face à de plus fortes résistances, dont son candidat pour diriger le ministère de la Santé, Xavier Becerra, qui passait mardi sur le gril des sénateurs en commission. "Nous étudierons le témoignage d'aujourd'hui de M. Becerra mais j'ai du mal à voir comment un candidat aussi radical et sous-qualifié pourrait occuper un poste aussi crucial à un moment aussi critique" de la pandémie de Covid-19, a déclaré le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell. Les démocrates disposent d'une infime majorité au Sénat: avec 50 sièges contre 50 républicains, ils peuvent compter sur la voix de la vice-présidente Kamala Harris, qui a le pouvoir de départager les votes à égalité. S'il garde le soutien de tous les démocrates, M. Becerra, 63 ans, pourra donc être confirmé et devenir le premier Hispanique à la tête de ce ministère. Une autre candidate de Joe Biden, Neera Tanden, nommée pour diriger le budget à la Maison Blanche, apparaît en plus grandes difficultés après qu'un sénateur démocrate a annoncé vendredi qu'il s'opposerait à sa confirmation. Elle devra donc trouver au moins un soutien républicain pour devenir la première femme d'origine indienne à diriger le Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche (OMB). Le Sénat a jusqu'ici confirmé moins de la moitié des 23 membres du cabinet de Joe Biden, arrivé au pouvoir le 20 janvier. (Belga)