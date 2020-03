Lionel Messi a aussi offert un million d'euros à la lutte contre le Covid-19

La star du FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi, 32 ans, a donné un million d'euros à deux hôpitaux un dans la métropole catalane et un autre dans son pays d'origine, l'Argentine.La "clinique hospitalière" de Barcelone a fait savoir qu'elle avait reçu un don du sextuple Ballon d'Or sans en préciser le montant. "Merci Leo pour ton soutien et ton engagement", a réagi la clinique sur Twitter. "Ce don sera utilisé pour la recherche et l'acquisition de respirateurs pour la prise en charge des patients gravement malades." (Belga)