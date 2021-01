Lionel Messi de retour dans le groupe du FC Barcelone avant d'affronter Huesca

Le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, fait partie du groupe des 22 joueurs sélectionnés par Ronald Koeman afin d'affronter Huesca dimanche pour le compte de la 17e journée de Liga. L'Argentin avait manqué le match à Eibar en raison d'une blessure à la cheville."Lionel Messi s'est entraîné les 30 et 31 décembre, alors que le reste du groupe barcelonais récupérait. Il n'a plus mal et est prêt", a assuré le technicien néerlandais au sujet de son capitaine, en fin de contrat en juin. Si Koeman peut compter sur Messi, 10 goals et 3 assists toutes compétitions confondues cette saison, le Néerlandais est privé de Piqué, Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati et Samuel Umtiti. Le défenseur français souffre d'une indisposition gastrique et a dû déclarer forfait pour dimanche soir. Le Barça n'est que 6e de Liga avec 25 points, soit dix de moins que l'Atlético Madrid. Les Catalans n'auront pas le droit à l'erreur dimanche sur le terrain de Huesca, lanterne rouge. (Belga)