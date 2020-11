Lionel Messi sur le banc du FC Barcelone contre le Betis Séville

Lionel Messi débutera sur le banc contre le Betis Séville lors de ce match de la 9e journée de La Liga, samedi à 16h15, comme indiqué dans le onze de départ diffusé par le FC Barcelone sur les réseaux sociaux.D'après la télévision régionale catalane TV3, Messi, qui est censé rejoindre la sélection argentine à partir de lundi, ressent des douleurs à une cheville et se serait mis d'accord avec son entraîneur Ronald Koeman pour ne pas débuter ce match. La ligne d'attaque du Barça sera composée des internationaux français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, ainsi que des jeunes Pedri et Ansu Fati. C'est la première fois que la Pulga (puce, en espagnol), qui réalise un début de saison loin de ses standards habituels avec quatre petits buts marqués en championnat (tous sur penalty), n'est pas au coup d'envoi d'un match cette saison. Il s'agit du premier match que Messi ne débute pas en Liga depuis le 28 septembre 2019 contre le Séville FC. Il était alors blessé aux adducteurs. Sa position de remplaçant lors d'un match sous Luis Enrique avait généré des tensions dans le vestiaire et avait précipité le départ de l'ex-entraîneur blaugrana, actuel sélectionneur d'Espagne, en 2017. (Belga)