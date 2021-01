Liste noire américaine: le fabricant chinois de téléphones Xiaomi chute de 11% à Hong Kong

Le cours des actions de Xiaomi s'est effondré de plus de 11% vendredi à l'ouverture de la Bourse de Hong Kong, après que ce fabricant chinois de téléphones a été inscrit par les Etats-Unis sur une liste noire d'entreprises.Xiaomi fait partie des onze entreprises chinoises concernées par l'interdiction qu'ont les Américains d'y investir. Il s'agit de la dernière mesure prise par l'administration du président sortant Donald Trump contre Pékin. Des sanctions similaires ont été décidées à l'encontre du fabricant chinois de smartphones Huawei et du géant des puces électroniques Smic. Xiaomi, qui était au 3e trimestre 2020 le troisième fabricant mondial de smartphones, est une des plus grandes entreprises chinoises à figurer sur cette liste noire. Fondé en 2010, Xiaomi a connu un essor fulgurant ces dernières années en proposant des appareils haut de gamme mais à prix abordable, et en les vendant au départ directement en ligne. (Belga)

