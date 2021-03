Loena Hendrickx cinquième après le meilleur programme libre de sa carrière

Loena Hendrickx a pris la 5e place des championnats du monde de patinage artistique. La Belge a réalisé une performance de premier choix en signant le 4e meilleur programme libre vendredi soir à Stockholm et a signé le plus gros total de sa carrière (208,44). La Russe Anna Shcherbakova est elle sacrée championne du monde, à 16 ans à peine.La patineuse belge de 21 ans a réalisé le meilleur programme libre de sa jeune carrière. Vendredi soir sur la glace de la capitale suédoise, elle a obtenu la note de 141,16 points, portant son total à 208,44. Sur la musique de Fever, elle n'a pas commis la moindre faute. C'est aussi son meilleur total jamais obtenu après celui réalisé il y a un mois à la Challenge Cup de La Haye (204,68). Mercredi, Loena Hendrickx avait totalisé 67.28 points dans son programme court malgré une chute. Son record personnel est de 72.18 réalisé en octobre 2020 à Budapest. Cette performance de premier choix permet aussi à la patineuse d'Arendonck de valider son ticket pour les Jeux de Pékin en 2022. Elle a d'ailleurs été chaleureusement félicitée à la sortie de la patinoire par son frère et entraîneur Jorik Hendrickx, double olympien, et Carine Herygers, son autre coach. Pour ses quatrièmes Mondiaux, Loena Hendrickx s'est érigée en une valeur sure du top 10 mondial, elle qui avait déjà terminé 9e en 2018, 12e en 2019 et 15e en 2017. C'est donc avec davantage d'expérience et de confiance qu'elle tentera d'améliorer son résultat obtenu aux JO 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, où elle avait terminé 16e. Déjà la meilleure mercredi, la championne de Russie Anna Shcherbakova s'est imposée avec un total de 233.17 devant ses compatriotes Elizaveta Tuktamysheva (220.46) et Alexandra Trusova (217.20). L'Américaine Karen Chen, avec 208.63, a devancé in extremis la Belge. (Belga)