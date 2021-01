Loi sécurité: 34.000 manifestants selon la police, 200.000 selon les organisateurs

Les manifestations de samedi contre la proposition de loi "sécurité globale" ont rassemblé 34.000 personnes en France selon la police, et 200.000 selon les organisateurs, ont indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur et le syndicat SNJ-CGT.Le ministère a fait par ailleurs état de 24 interpellations à Paris, tandis que la préfecture du Rhône en a annoncé sept à Lyon, et celle de Loire-Atlantique trois à Nantes. (Belga)

