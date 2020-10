Londres et Kiev signent un accord de coopération post-Brexit

Le Royaume-Uni et l'Ukraine ont signé jeudi un accord de coopération politique et économique -qui prendra le relais du partenariat existant entre Kiev et l'Union européenne-, réaffirmant leur volonté de "travailler ensemble pour contrer l'influence malveillante de la Russie" en Europe de l'Est.Ce nouvel accord, signé jeudi matin alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est pour deux jours en visite au Royaume-Uni, "jette les bases d'une relation approfondie dans des domaines comme le commerce, la défense et la coopération politique", a indiqué Downing street. Le document doit prendre le relais de l'accord d'association signé entre Kiev et l'UE, qui ne s'appliquera plus au Royaume-Uni au terme de la période de transition post-Brexit à la fin de l'année: une occasion pour les dirigeants d'"accroître les échanges et les investissements" entre leurs deux pays. "Le Royaume-Uni est le soutien le plus fervent de l'Ukraine", a par ailleurs affirmé jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un tweet. "Nous sommes totalement engagés à soutenir la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine". La révolution pro-occidentale de 2014 en Ukraine a été suivie de l'annexion de la Crimée par la Russie et de l'éclatement d'un conflit armé entre les troupes de Kiev et des séparatistes prorusses. Ceux-ci sont armés par Moscou selon les Occidentaux, ce que le Kremlin nie malgré de nombreuses preuves en ce sens. Des accords de paix en 2015 ont mis fin à l'essentiel des combats. Le conflit a fait plus de 13.000 morts. Le communiqué de Downing street précise que M. Johnson et M. Zelensky ont "discuté de l'importance de travailler ensemble pour contrer l'influence malveillante de la Russie, tant en Ukraine que dans la région au sens large". (Belga)