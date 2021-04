Londres notifié de la fin du mandat de l'ambassadeur birman au Royaume-Uni

Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué jeudi avoir été notifié par les autorités birmanes de la fin du mandat de l'ambassadeur de Birmanie au Royaume-Uni, évincé de sa représentation par des proches de la junte.Le Royaume-Uni doit donc accepter la décision du gouvernement birman concernant Kyaw Zwar Minn, dont le nom du remplaçant n'a pas été annoncé, a précisé le ministère, soulignant que la position de longue date du Royaume-Uni était de reconnaître des Etats, et non des gouvernements. Des diplomates proches de la junte se sont emparés mercredi soir de l'ambassade, dans le centre de Londres, et en ont refusé l'accès à l'ambassadeur Kyaw Zwar Minn, soutien d'Aung San Suu Kyi. Après avoir attendu en vain devant la porte de la représentation, celui-ci a passé la nuit dans sa voiture, dont la fenêtre arrière arborait une grande photo de la cheffe du gouvernement civil, renversé par un coup d'Etat militaire le 1er février. "Nous condamnons les actions d'intimidation du régime militaire de Birmanie à Londres hier", a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, dans un message posté sur Twitter. Saluant l'ambassadeur birman pour "son courage", il a réitéré son appel à la fin des "violences épouvantables" en Birmanie et à "un rétablissement rapide de la démocratie" dans le pays. L'ambassadeur birman a accusé mercredi une personnalité militaire proche de la junte d'"occuper" son ambassade, dénonçant "une sorte de coup d'Etat". Interrogé sur l'identité de ceux qui étaient à l'intérieur du bâtiment alors que lui était cantonné à l'extérieur, l'ambassadeur Kyaw Zwar Minn a répondu à l'AFP: "l'attaché militaire, ils occupent mon ambassade". La répression sanglante des forces de sécurité contre le vent de fronde démocratique qui secoue le pays depuis plus de deux mois ne faiblit pas et la crise n'en finit pas de faire des remous à l'international. Selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), quelque 600 civils ont été tués depuis le coup d'Etat. (Belga)