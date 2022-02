Londres qualifie la "mission de paix" russe d'invasion et annonce des sanctions

Le gouvernement britannique a annoncé des sanctions à l'encontre de la Russie après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer des troupes russes dans cette région."Nous pouvons en conclure que l'invasion de l'Ukraine a commencé", a déclaré mardi matin, à Sky News et à la BBC, le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, qui cite des témoignages oculaires faisant état de la présence de chars russes dans le bastion séparatiste de Donetsk. Downing Street avait auparavant déclaré qu'une réunion du cabinet de sécurité, tôt ce mardi matin, déciderait "d'un paquet important de sanctions à introduire immédiatement". "Nous avons dit dès le début de cette crise que nous n'hésiterions pas à agir", a rappelé le ministre Javid. "Nous nous réveillons aujourd'hui, un jour très sombre en Europe." Lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Boris Johnson a exprimé lundi soir sa "profonde inquiétude" face à ces récents développements, a indiqué Downing Street dans un communiqué. Le Premier ministre a également déclaré qu'il envisagerait d'envoyer davantage de soutien défensif à l'Ukraine. Londres a récemment livré pour la première fois des armes létales à l'Ukraine, sous la forme de missiles antichar. Le Premier ministre Johnson a souligné que le Royaume-Uni soutenait pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, malgré les actions du président russe Vladimir Poutine Plusieurs observateurs relèvent que la Russie avait déjà des soldats dans la région avant les annonces du président Vladimir Poutine lundi. Les États-Unis ne parlent donc pas encore d'une invasion. Selon un responsable américain anonyme, il n'est pas question d'une "nouvelle invasion car il s'agit d'un territoire qu'ils avaient déjà occupé". (Belga)