Lotte Kopecky : "Je crois qu'aujourd'hui, ce fut parfait"

Le maillot national tricolore a triomphé samedi à Sienne à l'arrivée de l'édition féminine des Strade Bianche. Lotte Kopecky a franchi la ligne d'arrivée de cette classique les bras levés au ciel à l'issue d'un final qu'elle avait lancé à 22 kilomètres de l'arrivée. Après sa plus belle victoire en carrière, l'Anversoise de 26 ans était aux anges."Je crois qu'aujourd'hui, ce fut parfait. Je n'arrive pas y croire" a-t-elle confié au micro de la télévision après sa victoire soulignant la présence de ses équipières derrière elle. Interrogée sur sa confiance de battre Annemiek Van Vleuten au sprint, la championne de Belgique a été très claire : "Non, je n'étais pas confiante. On l'a vu la semaine dernière (au Nieuwsblad, NDLR). J'avais une bonne sensation aujourd'hui. Je savais que la personne à suivre aujourd'hui était Annemiek. Au début (de la côte finale), j'ai dû la laisser partir, puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais j'ai continué à y aller. Dans le premier virage à droite (après la côte finale, NDLR) je l'ai passée, puis elle m'a repassée dans le virage suivant. Ce fut un long sprint jusqu'au dernier virage. Je savais qu'il fallait être en tête dans le dernier virage. J'avais vu la course l'année dernière. J'étais vraiment préparée pour ce sprint. C'est incroyable de gagner cette course. C'est sûr que c'est ma plus belle victoire." (Belga)