Lotto Soudal espère animer la course

Avec Kobe Goossens, Nikolas Maes et Florian Vermeersch, Lotto Soudal prendra le départ du Tirreno-Adriatico avec trois Belges lundi."Nous voulons être attractifs", prévient Frederik Willems, le directeur sportif de Lotto Soudal. "Kobe Goossens va pouvoir poursuivre son apprentissage des courses WorldTour. Avec Adam Hagen, nous avons quelqu'un qui peut viser une place au classement général. Sans oublier Matthew Holmes qui est également solide." "Pour les étapes de plat, je compte sur Florian Vermeersch qui sort d'une quatrième place à la Brussels Cycling Classic. Il pourra également montrer ses qualités sur le contre-la-montre individuel." Le Tirreno-Adriatico 2020 sera un peu particulier avec huit étapes au lieu de sept et pas de contre-la-montre par équipe. "Le Tirreno-Adriatico est une course difficile, surtout avec une étape en plus. C'est également exceptionnel de rouler le Tirreno-Adriatico pendant le Tour de France. C'est une période un peu particulière", a conclu Frederik Willems. (Belga)