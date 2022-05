Louis Croenen quatrième du 200m papillon à Monaco

Louis Croenen s'est classé quatrième du 200m papillon, samedi, lors de la première journée du meeting de Monaco, première étape du circuit Mare Nostrum de natation (grand bassin).Croenen a signé un chrono de 1:57.62, à 2 secondes de son record national (1:55.39). Le Suisse Noè Ponti, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo sur 100m papillon, s'est imposé en 1:56.51 devant le Sud-Africain Chad Le Clos (1:56.74), champion olympique de la distance en 2012, et le Brésilien Leonardo de Deus (1:57.14). Croenen a été éliminé en séries du 50m papillon avec le 22e temps, 24.67. Son record personnel est fixé à 23.73. Lucas Henveaux a terminé septième du 400m libre en 3:54.49. Le pensionnaire de Liège Natation dispose d'un record personnel en 3:51.99. Le Sud-Africain Matthew Sates l'a emporté en 3:49.27. Ambre Franquinet a fini huitième du 400m quatre nages avec un chrono de 4:53.68. Son chrono de référence est fixé à 4:49.09. La Hongroise Zsuzsanna Jakabos a dicté sa loi en 4:43.31. Dimanche, Croenen et Henveaux s'aligneront sur 200m libre. Croenen disputera aussi le 100m papillon tandis que Franquinet est engagée sur 200m quatre nages. Le circuit Mare Nostrum se compose de trois étapes. La deuxième se tiendra à Barcelone les 25 et 26 mai, la troisième à Canet-en-Roussillon les 28 et 29 mai. (Belga)