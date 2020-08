LPGA - Boutier, Shadoff et Kang se partagent la tête au Drive On Championship

La Française Céline Boutier, l'Anglaise Jodi Ewart Shadoff et l'Américaine Danielle Kang se partagent la tête du Drive On Championship (LPGA Tour/1 million de dollars), à l'issue du deuxième tour à Toledo dans l'Ohio.Avec un deuxième tour bouclé en 71 coups, Boutier a été une des rares joueuses à rendre une carte sous le par. Shadoff a rendu une carte de 72 coups et Kang, qui occupait seule la tête après le premier tour, de 73 coups. Avec encore un tour à disputer, le trio compte deux coups d'avance sur l'Américaine Sarah Schmelzel et la Japonaise Yui Kawamoto. .Classement après le deuxième tour: 1. Celine Boutier (Fra) 139=68-71 -5 . Jodi Ewart Shadoff (Ang) 139=67-72 . Danielle Kang (USA) 139=66-76 4. Sarah Schmelzel (USA) 141=72-69 . Yui Kawamoto (Jap) 141=70-71 6. Sara Burnham (USA) 142=70-72 . Minjee Lee (Aus) 142=69-73 . Amy Olson (USA) 142=69-73 . Lee-Anne Pace (AfS) 142=68-74 10. Mina Harigae (USA) 143=71-72 . Kelly Tan (Mal) 143=71-72 . Hee Young Park (CdS) 143=70-73 (Belga)