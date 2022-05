LPGA Tour - Bank of Hope LPGA Match-Play: résultats de la 1re journée

Résultats de la première journée du championnat du monde féminin de match-play (LPGA Tour/1.500.000 dollars) disputée mercredi à Las Vegas aux Etats-Unis:Lee6 Jeong-eun (CdS) tied Maude-Aimee Leblanc (Can); Moriya Jutanugarn (Tai) tied Ashleigh Buhai (AfS); Cheyenne Knight (USA) 2&1 Gemma Dryburgh (Eco); Gaby Lopez (Mex) 6&5 Chella Choi (CdS); Kim A-lim (CdS) tied Stephanie Meadow (IdN); Meghan Kang (USA) tied Andrea Lee (USA); Minjee Lee (Aus) 6&5 Chun Young-in (CdS); Caroline Masson (All) 2&1 Brittany Altomare (USA); Madelene Sagström (Suè) 1up Albane Valenzuela (Sui); Ryann O'Toole(USA) 1up Hsu Wei-ling (Tai); Emma Talley (USA) 2&1 Jennifer Kupcho (USA); Lauren Stephenson (USA) 1up Stacy Lewis (USA); Aditi Ashok (Ind) 3&1 Lizette Salas (USA), Choi Hye-Jin (CdS) 5&4 Su Oh (Aus); Kelly Tan (Mal) 7&6 Danielle Kang; Ji Eun-hee 4&2 Pajaree Anannarukarn (Tai); Ajaka Furue (Jap) tied Pauline Roussin-Bouchard (Fra); Carlota Ciganda (Esp) 2up Angel Yin (USA); Paula Reto (AfS) 2&1 Nanna Koerstz Madsen (Dan); Elizabeth Szokol (USA) 2&1 Yealimi Noh (USA); Jodi Ewart Shadoff (Ang) 6&5 Allly Ewing (USA); Jasmine Suwannapura 5&3 Ryu So-yeon (CdS); Tiffany Chan (HKo) 3&2 Atthaya Thitikul (Tai); Alison Lee (USA) tied Amy Olson (USA), Annie Park (USA) 2&1 Georgia Hall (Ang); Perrine Delacour (Fra) 4&3 Mina Herigae (USA); Hannah Green (Aus) 2&1 Kang Hae-ji (CdS); Jenny Shin (CdS) 2&1 Sophia Popov (All); Lilia Vu (USA) 5&3 Charley Hull (Ang); Ariya Jutanugarn (Tai) 2&1 Esther Henseleit (All) 2&1; Allisen Corpuz (USA) 3&2 Kim Hyo-joo (CdS) 3&2; Matilda Castren (Fin) tied Sarah Schmelzel (USA) (Belga)

