LPGA Tour - Chun In-gee en tête après le troisième tour à Singapour

La Sud-Coréenne Chun In-gee a pris la tête du HSBC Women's World Championship de golf (LPGA Tour/1.700.000 dollars) samedi à Sentose à Singapour.Après un 3e tour bouclé en 66 coups avec notamment six birdies, In-gee a pris la tête avec un total de 204 coups. Elle compte un coup d'avance sur ses compatriotes Lee Jeong-eun et Ko Jin-young, N.1 mondiale. Classement après le 3e tour: 1. Chin In-gee (CdS) 204=70-68-66 -12 2. Lee Jeong-eun (CdS) 205=70-70-65 Ko Jin-young (CdS) 205=69-67-69 4. Danielle Kang (USA) 207=68-71-68 Atthaya Thitikul (Tai) 207=69-68-70 Aly Yang (CdS) 207=69-67-71 7. Brooke M. Henderson (Can) 208=68-69-71 8. Hannah Green (Aus) 209=74-69-66 Pajaree Anannarukarn (Tai) 209=69-69-71 10. Nasa hataoka (Jap) 210=72-71-67 Minjee Lee (Aus) 210=71-69-70 Yealimi Noh (USA) 210=75-64-71 Su Oh (Aus) 210=69-70-71 Meghan Kang (USA)=210=69-68-73 (Belga)

