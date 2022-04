LPGA Tour: Ko Jin-young et Nasa Hataoka se partagent la tête du LA Open après le 2e tour

La Sud-Coréenne Ko Jin-young et la Japonaise Nasa Hataoka se partagent la tête du LA Open de golf après le 2e tour samedi à Los Angeles aux États-Unis.Ko Jin-young, 26 ans, a signé un 2e tour en 64 coups, sept sous le par, avec huit birdies et un bogey, signant la meilleure performance du 2e tour. Hataoka, 23 ans, a elle signé un tour en 68 coups avec sept birdies mais aussi quatre bogeys. Le duo compte deux coups d'avance sur l'Australienne Hannah Green qui occupe la troisième place. Le tournoi avait été interrompu vendredi soir en raison de l'obscurité et neuf golfeuses ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin. (Belga)