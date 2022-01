LPGA Tour - Lydia Ko ajoute le Gainbridge à son palmarès

La Néo-Zélandaise Lydia Ko a remporté le Gainbridge de golf (LPGA Tour/2.000.000 dollars) dimanche à Boca Raton aux Etats-Unis après un dernier tour en 69 coups.Avec un total de 274 coups, quatorze sous le par, Ko s'impose avec un coup d'avance sur l'Américaine Danielle Kang, lauréate du Tournament of Champions la semaine dernière, et deux sur la Japonaise Yuka Saso, lauréate du dernier US Open. Ko, 24 ans, remporte le 23e tournoi de sa carrière, le 17e sur le circuit LPGA. Classement final: 1. Lydia Ko (N-Z) 274=63-70-72-69 -14 2. Danielle Kang (USA) 275=65-68-74-68 3. Yuka Saso (Jap) 276=67-70-72-67 4. Charley Hull (Ang) 277=67-71-71-68 Céline Boutier (Fra) 277=72-67-69-69 6. Alexis Thompson (USA) 281=70-70-73-68 Brooke M. Henderson (Can) 281=68-71-74-68 8. Maude-Aimee Leblanc (Can) 282=67-72-74-69 Stacy Lewis (USA) 282=68-72-72-70 Choi Hey-jin (CdS) 282=67-72-73-70 (Belga)