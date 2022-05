LPGA Tour - Minjee Lee s'impose largement pour son premier duel du match-play

L'Australienne Minjee Lee a décroché une large victoire pour son premier match de groupe du championnat du monde féminin de match-play (LPGA Tour/1.500.000 dollars) mercredi à Las Vegas aux États-Unis.Lee, 25 ans, s'est imposée sur le score de 7&6 contre la Sud-Coréenne Chun Young-in, ce qui signifie qu'elle comptait sept longueurs d'avance avant les six derniers trous et ne pouvait donc plus être rejointe. L'Américaine Ally Ewing, tenante du titre, a elle connu des débuts plus compliqués avec une défaite 6&5 contre l'Anglaise Jodi Ewart Shadoff. L'Américaine Danielle Kang, tête de série N.4, s'est elle inclinée 7&6 face à la Malaisienne Kelly Tan. En match-play, l'unité du score est le trou à la place du parcours dans son entièreté. Le golfeur qui possède le plus petit score sur un trou gagne un point. (Belga)