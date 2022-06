LPGA Tour - Stephanie Kyriacou en tête du Shoprite LPGA Classic après le premier jour

L'Australienne Stephanie Kyriacou a pris la tête du Shoprite LPGA Classic, tournoi de golf du circuit LPGA doté de 1,75 million de dollars, à l'issue du premier tour, vendredi, sur le parcours de Seaview à Galloway, dans le New Jersey.La joueuse de 21 ans a rendu une carte de 65, six sous le par, après six birdies. Elle devance d'un coup la Suédoise Frida Kinhult. La Sud-Coréenne Ko Jin-young, N.1 mondiale, la Canadienne Brooke M. Henderson, l'Américaine Marina Alex et la Philippine Dottie Ardina suivent à deux coups. (Belga)

