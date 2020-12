Lucien Favre limogé par le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga où évoluent les Diables Rouges Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel WItsel, a licencié dimanche son entraîneur suisse Lucien Favre. Samedi, les Borussen se sont lourdement inclinés à domicile face à Stuttgart (1-5) et ne pointent qu'à la 5e place du championnat."Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de Dortmund", a affirmé le club allemand dans un tweet, précisant qu'Edin Terzic, actuel assistant du Suisse, entraînera le BVB "jusqu'à la fin de la saison". (Belga)