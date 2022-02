Lucinda Brand s'impose en solitaire dans le cyclocross du pays de Waes

Lucinda Brand a remporté samedi le cyclocross du pays de Waes qui se déroulait au domaine de loisirs 'De Ster' à Saint-Nicolas. La Néerlandaise de 32 ans est partie seule avant la mi-course et n'a plus été rattrapée. Annemarie Worst a pris la deuxième place et Denise Betsema est venue compléter le podium. Aniek van Alphen s'est emparée de la quatrième place, devant Sanne Cant. Il s'agit du 20e succès de la saison pour Lucinda Brand.Marie Schreiber emmenait le peloton en début de course. La Luxembourgeoise était suivie par Zoe Bäckstedt, Marion Norbert Riberolle, Annemarie Worst et la revenante Sanne Cant. Elle faisait son retour à la compétition après avoir été testée positive au coronavirus. Denise Betsema et Lucinda Brand étaient en embuscade après avoir échoué à se positionner dans les cinq premières juste après le départ. Ces deux dernières étaient finalement accompagnées d'Annemarie Worst, Zoe Bäckstedt et Aniek van Alphen lors du deuxième tour et comptaient dix secondes d'avance sur le duo composé par Sanne Cant et Marion Norbert Riberolle. Après un départ tonitruant, Marie Schreiber retombait, quant à elle, à la huitième place, à 20 secondes. Dans le quintette de tête, Bäckstedt chutait et laissait s'échapper ses quatre comparses. Peu après, Lucinda Brand accélérait après 17 minutes de course et prenait immédiatement le large sur un duo Denise Betsema - Annemarie Worst. À la mi-course, les deux poursuivantes accusaient un retard de onze secondes sur Lucinda Brand. À l'entame du dernier tour, Brand possédait 20 secondes d'avance sur Annemarie Worst et 35 sur Denise Bentsema. Les positions n'évoluèrent plus et Lucinda Brand empochait le 20e succès de sa saison en succédant à Denise Betsema au palmarès du cross du pays de Waes. (Belga)