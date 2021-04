Lukaku et l'Inter poursuivent leur route vers le Scudetto avec un 11e succès de rang

L'Inter Milan a engrangé un 11e succès de rang en championnat en venant à bout de Cagliari 1 but à 0, dimanche, lors de la 30e journée du championnat d'Italie. Romelu Lukaku a joué tout le match pour l'Inter, Radja Nainggolan en a fait de même pour Cagliari.En début de rencontre, Lukaku a servi un bon ballon à Sanchez, qui a marqué mais se trouvait en position de hors-jeu (10e). Le Diable Rouge s'est montré menaçant à deux reprises en seconde période, d'une tête non cadrée (55e) et d'un tir bloqué par le gardien de Cagliari Vicario (61e). A la 77e minute, Lukaku a lancé sur la droite Hakimi qui a centré pour Matteo Darmian, lequel a offert la victoire à l'Inter. De son côté, Nainggolan a obligé Handanovic à se détendre (39e). L'Inter porte son total à 74 unités, 11 de plus que l'AC Milan, son plus proche poursuivant, alors qu'il reste huit journées à disputer. (Belga)

