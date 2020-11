Lutte contre le terrorisme: la police autrichienne lance plus de 60 perquisitions

La police autrichienne a perquisitionné lundi plus de 60 adresses dans quatre régions en lien avec les mouvements islamistes des Frères musulmans et du Hamas, a annoncé le parquet, une opération sans lien avec l'attentat perpétré la semaine dernière à Vienne.L'enquête, qui a débuté il y a environ un an, vise "plus de 70 suspects et plusieurs associations soupçonnées d'appartenir et de soutenir les organisations terroristes des Frères musulmans et du Hamas", indique dans un communiqué le bureau des procureurs de la région de Styrie (sud-est). Parmi les suspects, 30 ont reçu l'ordre de se présenter à la police pour être interrogés. Le parquet mentionne "des soupçons de formation d'organisation terroriste, de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent". Les perquisitions, qui ont eu lieu en Styrie, Carinthie, Basse-Autriche et Vienne, ont pour objectif de "s'attaquer aux racines de l'islam politique", a commenté le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer. Au lendemain de l'attentat, le chancelier conservateur Sebastian Kurz a réitéré sa détermination à combattre l'islam politique. (Belga)