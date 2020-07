Luxembourg, Bulgarie, Croatie et Roumanie désormais en "orange" pour les départs

Le Luxembourg, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie sont désormais passés au feu "orange" pour les départs, sur la liste des pays dressée et régulièrement mise à jour par le SPF Affaires étrangères dans le cadre de la pandémie de Covid-19.Les voyages restent possibles dans les pays classés en zone orange mais sous réserve de quarantaine, d'un test ou d'autres conditions. Une "vigilance accrue" est ainsi demandée aux Belges qui se rendent dans ces quatre pays. Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Islande (test obligatoire ou quarantaine) et Irlande (quarantaine) sont également repris en zone orange. Le Luxembourg notamment était déjà depuis dimanche classé en "orange" pour les retours, au même titre que la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie. Une vigilance accrue est aussi préconisée au retour de Haute-Autriche, Aragon et la Catalogne (Espagne), Trentin (Italie), Algarve et Alentejo (Portugal), Moravie-Silésie (Tchéquie), Silésie (Pologne), des Midlands, du Nord-Est et Yorkshire, du nord du Pays de Galles et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni) et du Tessin (Suisse). (Belga)