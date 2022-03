Macron échange de nouveau avec Zelensky

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mardi après-midi, pendant 1h30, avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des derniers développements de l'offensive militaire menée par l'armée russe, a annoncé l'Elysée.Les deux présidents "ont fait un long point sur l'ensemble des sujets humanitaires, sur l'initiative sur la sécurité et sûreté des centrales nucléaires et enfin un point sur les discussions en cours à Gomel", au Bélarus, entre Russes et Ukrainiens, a précisé la présidence. M. Macron a des échanges téléphoniques très réguliers avec M. Zelensky, les deux hommes s'étant parlé dimanche après une conversation entre le président français et le Russe Vladimir Poutine consacrée en bonne partie à la sécurité nucléaire après la prise de la centrale de Zaporojie, dans le sud de l'Ukraine, par l'armée russe. M. Macron devait recevoir en fin d'après-midi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, actuellement en tournée en Europe. (Belga)