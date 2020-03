Madagascar annonce la suspension de ses liaisons aériennes avec l'Europe

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé samedi soir la suspension de toutes les liaisons aériennes, à compter du 20 mars, entre son pays et l'Europe, devenue le principal foyer de la pandémie de coronavirus.A ce jour, aucun cas de contagion par le Covid-19 n'a été recensé sur la Grande île. "Les liaisons aériennes avec l'Europe, notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne, sont suspendues pour trente jours", a déclaré M. Rajoelina lors d'un discours télévisé. Cette mesure entrera en vigueur à partir du vendredi 20 mars, a précisé à l'AFP la directrice de communication de la présidence, Rinah Rakotomanga. "Jusqu'à jeudi (prochain), tout le monde, nationaux ou étrangers, sera encore libre de sortir et de rentrer à Madagascar", a-t-elle ajouté. Le chef de l'Etat malgache a également annoncé que les navires de croisière ne pourraient plus accoster dans les ports de l'île "à partir de maintenant". L'Afrique a jusqu'à présent été nettement moins touchée que le reste de la planète par la pandémie, avec officiellement six décès pour plus de 200 cas. Mais de plus en plus de pays du continent ont rapporté leur première contamination ces dernières 24 heures, notamment la Guinée, le Kenya, l'Ethiopie, le Rwanda, la Namibie ou l'Eswatini (ex-Swaziland). (Belga)

